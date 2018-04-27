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В Серове осуждены «телефонные» мошенники за хищение у граждан более 147 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2018. Серовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Абрамова и Александра Голицина, которые похитили у граждан более 147 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что А. Абрамов в феврале 2017 года звонил по телефону престарелым жителям Серова и убеждал, что является их родственником. Он сообщал пенсионерам о том, ему срочно нужны деньги на различные нужды. В частности, просил их якобы для оплаты лечения или ремонта автомобиля.



А. Абрамов называл необходимую ему сумму от 10 до 49 тыс. руб. и сообщал пожилым людям о времени, когда его доверенное лицо заберет деньги. Фактически денежные средства он забирал самостоятельно либо просил их забрать своего знакомого, который не догадывался о преступных намерениях злоумышленника.



Подобным образом А. Абрамов совершил шесть преступлений, одно из которых — группой лиц по предварительному сговору с А. Голициным.

Суд признал обоих виновными по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину».



Александру Абрамову по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Александру Голицину — наказание в виде 400 часов обязательных работ.



Исковые заявления потерпевших о возмещении причиненного им ущерба в результате преступлений удовлетворены судом в полном объеме.

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