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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Twitter и Facebook

УрБК, Москва, 27.04.2018. Роскомнадзор внес IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet, сообщает издание «Коммерсантъ».



О блокировке этих адресов сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Это также подтверждает сайт Usher2.Club, собирающий данные о предоставляемых интернет-провайдерам выгрузках реестра запрещенной информации для ограничения доступа.



В частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокировки стал запрос Генпрокуратуры.



Помимо этого, в реестр запрещенных попали один IP-адрес «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 ед.), Microsoft (29 ед.), Google (33 ед.).

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