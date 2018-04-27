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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Twitter и Facebook
27 апрель 2018 (09:01)
УрБК, Москва, 27.04.2018. Роскомнадзор внес IP-адреса «Яндекса», «ВКонтакте», Twitter, Facebook и «Одноклассников» в реестр запрещенных сайтов. В списке также оказались IP-адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet, сообщает издание «Коммерсантъ».
О блокировке этих адресов сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Это также подтверждает сайт Usher2.Club, собирающий данные о предоставляемых интернет-провайдерам выгрузках реестра запрещенной информации для ограничения доступа.
В частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокировки стал запрос Генпрокуратуры.
Помимо этого, в реестр запрещенных попали один IP-адрес «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 ед.), Microsoft (29 ед.), Google (33 ед.).
О блокировке этих адресов сообщается в Telegram-канале RKNShowtime, который в автоматическом режиме отслеживает расширение перечня заблокированных ресурсов. Это также подтверждает сайт Usher2.Club, собирающий данные о предоставляемых интернет-провайдерам выгрузках реестра запрещенной информации для ограничения доступа.
В частности, в список запрещенных включен один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Данные на сайте Роскомнадзора подтверждают, что доступ к этому адресу ограничен, а поводом для блокировки стал запрос Генпрокуратуры.
Помимо этого, в реестр запрещенных попали один IP-адрес «Одноклассников», пять адресов «Яндекса», три адреса Twitter, пять адресов Facebook. В список также включены IP-адреса Amazon (14 ед.), Microsoft (29 ед.), Google (33 ед.).
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