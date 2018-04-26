Будущие белые металлурги изучают военное дело

В воинской части в поселке Горный Щит, шефство над которой осуществляет Группа ЧТПЗ, начались военные сборы для студентов третьего курса Первоуральского металлургического колледжа, обучающихся по программе «Будущее Белой металлургии». Молодые люди знакомятся с армейским режимом, овладевают основами строевой, физической и огневой подготовки. Многие из них хотели бы проходить обязательную военную службу именно в этой части, а после демобилизации работать на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) — в тех цехах, где были на производственной практике в период обучения.Напомним, в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. В 2017 году 100% выпускников после демобилизации трудоустроились на предприятия Группы ЧТПЗ.«За пять лет реализации программы военную службу в поселке Горный Щит прошли 177 выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В рядах российской армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях Группы ЧТПЗ», — комментирует председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.В марте 2018 года на совещании под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященному развитию системы среднего профессионального образования, акционер Группы ЧТПЗ поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит. По итогам совещания президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.В рамках сотрудничества с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит Свердловской области, построенном на принципах государственно-частного партнерства, Группа ЧТПЗ инвестирует средства в создание комфортных условий для военнослужащих.«Мы сотрудничаем с компанией почти шесть лет. За это время здесь отремонтирован плац, заасфальтированы дорожки внутри части, построен современный спортивный комплекс с тренажерным залом для занятий силовыми видами спорта. Ребята в нем ежедневно занимаются. Также благодаря инвестициям Группы ЧТПЗ в части оборудована открытая спортивная площадка для мини-футбола, баскетбола, волейбола и большого тенниса, отремонтированы войсковое стрельбище, контрольно-пропускной пункт», — пояснил заместитель начальника Территориального центра управления войсковой частью 71 592 по работе с личным составом Олег Цыганов.Готовясь к обязательной службе по призыву после окончания профессионального образовательного учреждения, будущие металлурги в период учебы проходят в части допризывную подготовку. Для них проводятся сборы, в ходе которых студенты получают представление о службе в армии.«Сегодня студенты третьего курса нашего колледжа приехали на учебные сборы, которые помогут им сформировать правильное представление о будущей военной службе. Через год ребятам предстоит пополнить ряды Вооруженных Сил России, и сегодня они учатся правильно маршировать, выполнять команды и отдавать честь воинскому составу. Если бы в каждой части была такая дисциплина, обстановка и атмосфера, как в Горном Щите, то, я уверена, юноши более осознанно, серьезно и ответственно относились бы к службе в армии, а родители отпускали бы их с легким сердцем», — отметила директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина.Как отмечают прибывшие на сборы студенты, воинская часть в Горном Щите приятно удивляет их чистотой, хорошей оснащенностью и разнообразием возможностей для занятий физической и военной подготовкой.«Мы приехали сегодня на военные сборы, научились разбирать и собирать автомат Калашникова, узнали, как и в каких случаях пользоваться средствами индивидуальной защиты. После колледжа я хотел бы оказаться на службе именно в Горном Щите вместе со своими однокурсниками», — поделился впечатлениями студент Первоуральского металлургического колледжа Руслан Султангалиев.По словам Олега Цыганова, сотрудничество воинской части и Группы ЧТПЗ будет продолжаться.«Мы продлили наше взаимодействие с компанией на ближайшие пять лет. Мы планируем и в дальнейшем продолжить наше сотрудничество в рамках создания комфортных социально-бытовых условий для военнослужащих. Наши усилия направлены на то, чтобы будущие металлурги стремились пройти обязательную военную службу, набраться мужества и отваги, научиться с честью и достоинством преодолевать любые жизненные ситуации и достигать поставленных целей. Лучше всего способствует этому армия», — пояснил Олег Юрьевич.