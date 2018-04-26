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Будущие белые металлурги изучают военное дело
26 апрель 2018 (17:21)
В воинской части в поселке Горный Щит, шефство над которой осуществляет Группа ЧТПЗ, начались военные сборы для студентов третьего курса Первоуральского металлургического колледжа, обучающихся по программе «Будущее Белой металлургии». Молодые люди знакомятся с армейским режимом, овладевают основами строевой, физической и огневой подготовки. Многие из них хотели бы проходить обязательную военную службу именно в этой части, а после демобилизации работать на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) — в тех цехах, где были на производственной практике в период обучения.
Напомним, в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. В 2017 году 100% выпускников после демобилизации трудоустроились на предприятия Группы ЧТПЗ.
«За пять лет реализации программы военную службу в поселке Горный Щит прошли 177 выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В рядах российской армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях Группы ЧТПЗ», — комментирует председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
В марте 2018 года на совещании под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященному развитию системы среднего профессионального образования, акционер Группы ЧТПЗ поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит. По итогам совещания президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.
В рамках сотрудничества с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит Свердловской области, построенном на принципах государственно-частного партнерства, Группа ЧТПЗ инвестирует средства в создание комфортных условий для военнослужащих.
«Мы сотрудничаем с компанией почти шесть лет. За это время здесь отремонтирован плац, заасфальтированы дорожки внутри части, построен современный спортивный комплекс с тренажерным залом для занятий силовыми видами спорта. Ребята в нем ежедневно занимаются. Также благодаря инвестициям Группы ЧТПЗ в части оборудована открытая спортивная площадка для мини-футбола, баскетбола, волейбола и большого тенниса, отремонтированы войсковое стрельбище, контрольно-пропускной пункт», — пояснил заместитель начальника Территориального центра управления войсковой частью 71 592 по работе с личным составом Олег Цыганов.
Готовясь к обязательной службе по призыву после окончания профессионального образовательного учреждения, будущие металлурги в период учебы проходят в части допризывную подготовку. Для них проводятся сборы, в ходе которых студенты получают представление о службе в армии.
«Сегодня студенты третьего курса нашего колледжа приехали на учебные сборы, которые помогут им сформировать правильное представление о будущей военной службе. Через год ребятам предстоит пополнить ряды Вооруженных Сил России, и сегодня они учатся правильно маршировать, выполнять команды и отдавать честь воинскому составу. Если бы в каждой части была такая дисциплина, обстановка и атмосфера, как в Горном Щите, то, я уверена, юноши более осознанно, серьезно и ответственно относились бы к службе в армии, а родители отпускали бы их с легким сердцем», — отметила директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина.
Как отмечают прибывшие на сборы студенты, воинская часть в Горном Щите приятно удивляет их чистотой, хорошей оснащенностью и разнообразием возможностей для занятий физической и военной подготовкой.
«Мы приехали сегодня на военные сборы, научились разбирать и собирать автомат Калашникова, узнали, как и в каких случаях пользоваться средствами индивидуальной защиты. После колледжа я хотел бы оказаться на службе именно в Горном Щите вместе со своими однокурсниками», — поделился впечатлениями студент Первоуральского металлургического колледжа Руслан Султангалиев.
По словам Олега Цыганова, сотрудничество воинской части и Группы ЧТПЗ будет продолжаться.
«Мы продлили наше взаимодействие с компанией на ближайшие пять лет. Мы планируем и в дальнейшем продолжить наше сотрудничество в рамках создания комфортных социально-бытовых условий для военнослужащих. Наши усилия направлены на то, чтобы будущие металлурги стремились пройти обязательную военную службу, набраться мужества и отваги, научиться с честью и достоинством преодолевать любые жизненные ситуации и достигать поставленных целей. Лучше всего способствует этому армия», — пояснил Олег Юрьевич.
Напомним, в 2012 году Группа ЧТПЗ заключила соглашение с Министерством обороны РФ, правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем о прохождении выпускниками образовательной программы «Будущее Белой металлургии» военной службы в подшефной компании воинской части в поселке Горный Щит Свердловской области. В 2017 году 100% выпускников после демобилизации трудоустроились на предприятия Группы ЧТПЗ.
«За пять лет реализации программы военную службу в поселке Горный Щит прошли 177 выпускников образовательной программы «Будущее Белой металлургии». В рядах российской армии они продолжают профессиональное развитие: изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику. Благодаря партнерству компания сохраняет квалифицированные кадры, а демобилизованные солдаты строят свою карьеру на предприятиях Группы ЧТПЗ», — комментирует председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
В марте 2018 года на совещании под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина, посвященному развитию системы среднего профессионального образования, акционер Группы ЧТПЗ поднял вопрос о создании нормативной базы для тиражирования опыта компании по взаимодействию с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит. По итогам совещания президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ рассмотреть предложение Андрея Комарова об организации прохождения обязательной военной службы по призыву выпускниками колледжей и техникумов, взаимодействующих с компанией, в регионах присутствия.
В рамках сотрудничества с подшефной воинской частью в поселке Горный Щит Свердловской области, построенном на принципах государственно-частного партнерства, Группа ЧТПЗ инвестирует средства в создание комфортных условий для военнослужащих.
«Мы сотрудничаем с компанией почти шесть лет. За это время здесь отремонтирован плац, заасфальтированы дорожки внутри части, построен современный спортивный комплекс с тренажерным залом для занятий силовыми видами спорта. Ребята в нем ежедневно занимаются. Также благодаря инвестициям Группы ЧТПЗ в части оборудована открытая спортивная площадка для мини-футбола, баскетбола, волейбола и большого тенниса, отремонтированы войсковое стрельбище, контрольно-пропускной пункт», — пояснил заместитель начальника Территориального центра управления войсковой частью 71 592 по работе с личным составом Олег Цыганов.
Готовясь к обязательной службе по призыву после окончания профессионального образовательного учреждения, будущие металлурги в период учебы проходят в части допризывную подготовку. Для них проводятся сборы, в ходе которых студенты получают представление о службе в армии.
«Сегодня студенты третьего курса нашего колледжа приехали на учебные сборы, которые помогут им сформировать правильное представление о будущей военной службе. Через год ребятам предстоит пополнить ряды Вооруженных Сил России, и сегодня они учатся правильно маршировать, выполнять команды и отдавать честь воинскому составу. Если бы в каждой части была такая дисциплина, обстановка и атмосфера, как в Горном Щите, то, я уверена, юноши более осознанно, серьезно и ответственно относились бы к службе в армии, а родители отпускали бы их с легким сердцем», — отметила директор Первоуральского металлургического колледжа Ольга Антипина.
Как отмечают прибывшие на сборы студенты, воинская часть в Горном Щите приятно удивляет их чистотой, хорошей оснащенностью и разнообразием возможностей для занятий физической и военной подготовкой.
«Мы приехали сегодня на военные сборы, научились разбирать и собирать автомат Калашникова, узнали, как и в каких случаях пользоваться средствами индивидуальной защиты. После колледжа я хотел бы оказаться на службе именно в Горном Щите вместе со своими однокурсниками», — поделился впечатлениями студент Первоуральского металлургического колледжа Руслан Султангалиев.
По словам Олега Цыганова, сотрудничество воинской части и Группы ЧТПЗ будет продолжаться.
«Мы продлили наше взаимодействие с компанией на ближайшие пять лет. Мы планируем и в дальнейшем продолжить наше сотрудничество в рамках создания комфортных социально-бытовых условий для военнослужащих. Наши усилия направлены на то, чтобы будущие металлурги стремились пройти обязательную военную службу, набраться мужества и отваги, научиться с честью и достоинством преодолевать любые жизненные ситуации и достигать поставленных целей. Лучше всего способствует этому армия», — пояснил Олег Юрьевич.
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