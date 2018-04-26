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Россия не спешит с ответом на санкции в отношении ОК «Русал»

Россия не спешит с ответом на санкции США в отношении ОК «Русал», поскольку надеется, что европейские лидеры смогут убедить Вашингтон еще больше смягчить ограничительные меры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в российском Минфине.



В частности, речь идет о визите в США канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.



«Сейчас все сидят и ждут, договорятся ли Меркель с Трампом, добьется ли она исключений», — говорит источник. По его словам, это объясняет, почему сейчас Россия «не идет с шашками наголо».



Агентство связывает предыдущее ослабление санкций именно с позицией Германии и Франции.



По словам источника, в Москве рассчитывают на то, что Меркель и Макрон договорятся о восстановлении «Русалу» доступа на европейский рынок алюминия. В этом случае Олег Дерипаска сохранит контроль над компанией, а правительству не придется ее национализировать.

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