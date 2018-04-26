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Правящая партия Армении готова к переговорам с оппозицией

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о готовности обсуждать любые вопросы с представителями всех политических блоков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, которое было распространено после встречи врио премьера Карена Карапетяна и экс-президента страны и лидера партии Сержем Саргсяном.



«Достигнута договоренность объявить о готовности парламентской фракции РПА обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий», — говорится в партийном заявлении.



Также сообщается, что участники встречи договорились рассмотреть возможность смены председателя партии.

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