Дайджест
Правящая партия Армении готова к переговорам с оппозицией
26 апрель 2018 (17:22)
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о готовности обсуждать любые вопросы с представителями всех политических блоков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление, которое было распространено после встречи врио премьера Карена Карапетяна и экс-президента страны и лидера партии Сержем Саргсяном.
«Достигнута договоренность объявить о готовности парламентской фракции РПА обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий», — говорится в партийном заявлении.
Также сообщается, что участники встречи договорились рассмотреть возможность смены председателя партии.
«Достигнута договоренность объявить о готовности парламентской фракции РПА обсудить со всеми сторонами любые вопросы без предварительных условий», — говорится в партийном заявлении.
Также сообщается, что участники встречи договорились рассмотреть возможность смены председателя партии.
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