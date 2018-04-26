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США отказались от любой помощи сирийским властям

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, запрещающий стране оказывать любую помощь на подконтрольных Дамаску территориях Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.



«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — отмечается в тексте документа.



Согласно законопроекту, Вашингтон все-таки может оказать помощь Дамаску, но власти должны обосновать это и доказать, что Асад «прекратил атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру». В качестве исключения США разрешили действовать в интересах мирных жителей, если речь идет о гуманитарных нуждах.

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