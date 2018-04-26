Конверсия ударит по уральским машиностроителям

Свердловские машиностроители опасаются усиления конкуренции на рынке гражданской продукции. Они считают, что предприятия военно-промышленного комплекса, которые в ближайшие годы проведут конверсию, могут занять лидирующие позиции во многих отраслях производства. Тем самым они частично вытеснят с рынка предприятия гражданского машиностроения.Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов рассказал УрБК, что процесс конверсии является серьезной угрозой для уральских машзаводов.«Военно-промышленный комплекс в ближайшие годы столкнется с сокращением гособоронзаказов. Государство активно нацеливает оборонные предприятия на увеличение доли гражданской продукции. Я не сомневаюсь, что им будет оказана серьезная финансовая поддержка. Все это приведет к росту конкуренции на российском машиностроительном рынке. Не секрет, что гражданские предприятия не получают какую-либо серьезную государственную поддержку. Поэтому им будет достаточно сложно что-то противопоставить оборонщикам», — считает Андрей Бухмастов.По его словам, российский рынок машиностроительной продукции является достаточно ограниченным. Поэтому появление новых игроков может привести к серьезным проблемам у других участников рынка.«Нет никаких сомнений, что оборонные предприятия будут занимать те ниши, которые сегодня освоены гражданскими машиностроителями», — сообщил А. Бухмастов.Независимый финансовый эксперт Константин Селянин считает опасения свердловских машзаводов обоснованными.«Если процесс конверсии действительно начнется, то они вполне могут вытеснить с рынка некоторые предприятия гражданского машиностроения. Мощности оборонных предприятий достаточно серьезные. В последние годы они прошли через процесс модернизации. Безусловно, они составят очень серьезную конкуренцию машиностроителям гражданского спектра. У них есть все необходимое для того, чтобы выпускать качественную продукцию невоенного назначения», — сообщил К. Селянин.По мнению эксперта, пока все эти риски являются условными. Потому что процесс переориентации предприятий военно-промышленного комплекса на выпуск гражданской продукции еще не набрал достаточной силы.Напомним, что в декабре 2016 года в ходе послания федеральному собранию президент РФ Владимир Путин провозгласил курс на новую конверсию в российском ОПК. По его словам, доля производства гражданской продукции в военных предприятиях к 2030 году должна составить не менее 50%. Российские оборонщики должны переориентироваться на выпуск современной техники для медицины, энергетики, авиации, судостроения, космоса и других высокотехнологичных отраслей, рассказал президент.Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щелоков заявил УрБК, что процесс конверсии уральских оборонных предприятий проходит непросто.«Процесс постепенно идет. Он достаточно непростой. Это во многом связано с технологической перестройкой предприятий, поиском новых товаров, рынков. У нас почти все предприятия входят в вертикально-интегрированные холдинги. В целом мы видим почти по всем корпорациям заметное движение вперед в этом направлении», — сказал Владимир Щелоков.Как отмечают эксперты, предприятия ВПК имеют серьезные конкурентные преимущества перед заводами гражданского машиностроения. В последние годы из-за увеличения числа гособоронзаказов у них накопился серьезный запас прочности. Вместе с тем финансовое состояния большинства гражданских предприятий оставляет желать лучшего. Поэтому у них, как правило, меньше ресурсов на закупку нового техоборудования и разработку новой продукции.