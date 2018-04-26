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Число выданных кредитных карт в Челябинской области за год увеличилось на 84,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Количество выданных кредитных карт в Челябинской области в I квартале 2018 года выросло на 84,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



За указанный период жителям региона было выдано 57 тыс. 991 кредитная карта (31 тыс 378 — в I квартале 2017 года). В процентном соотношении показатели в Челябинской области опережают Средний Урал, но отстают в количественном. В Свердловской области к первому кварталу 2018 года было выдано 61 тыс. 784 кредитные карты (+81,8%).



По числу кредитных карт, выданных к первому кварталу 2018 года, Челябинская область заняла седьмое место среди 40 регионов.



Самая высокая динамика по выдаче новых кредитных карт зафиксирована в Оренбургской (+126,2%), Тульской (+115,6%) областях, Республике Башкортостан (+112,7%), Саратовской (+110,3%), а также в Волгоградской (+99,6%) и Ярославской (+97,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге объемы выдачи новых кредитных карт в I квартале 2018 года выросли на 58,5% и 58,8% соответственно.

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