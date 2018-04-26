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Из ОК «Русал» уволился самый высокопоставленный иностранный топ-менеджер
26 апрель 2018 (16:26)
УрБК, Москва, 26.04.2018. Из ОК «Русал» уволился директор компании по сбыту и маркетингу Стив Ходжсон, сообщает «Прайм» со ссылкой на зарубежные СМИ.
В ОК «Русал» С. Ходжсон считался самым высокопоставленным топ-менеджером из числа иностранцев. Увольнению предшествовала рассылка писем от его имени с требованием задержать все платежи компании после введения санкций со стороны США.
Напомним, в начале апреля ОК «Русал» и Олег Дерипаска попали под введенные США санкции, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение операций с российскими холдингами Минфин США изначально выделил 2 месяца.
В ОК «Русал» С. Ходжсон считался самым высокопоставленным топ-менеджером из числа иностранцев. Увольнению предшествовала рассылка писем от его имени с требованием задержать все платежи компании после введения санкций со стороны США.
Напомним, в начале апреля ОК «Русал» и Олег Дерипаска попали под введенные США санкции, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение операций с российскими холдингами Минфин США изначально выделил 2 месяца.
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