Новости дня

«Уральская водная компания» попросила признать ее единственным исполнителем концессии на 12 млрд рублей в Нижнем Тагиле

26 апрель 2018 (16:08)

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Российско-венгерская «Уральская водная компания» выступила с официальным заявлением по поводу объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения по водоотведению и водоочистке в Нижнем Тагиле. Общая стоимость проекта оценивается в 12,4 млрд руб.

Отметим, что в апреле в администрация Нижнего Тагила подвели предварительные итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения. На конкурс заявилось несколько претендентов. Изначально ожидалось, что контракт без борьбы отойдет российско-венгерской «Уральской водной компании», однако затем борьбу за проект начали другие участники: Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга, «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Артема Бикова и «Росводоканал-Центр», подконтрольный миллиардеру Герману Хану.

По мнению представителей «Уральской водной компании», участие в конкурсе других компаний затянет подготовку проекта как минимум на полгода, при том, что уже год потрачен на разработку проекта реконструкции хозяйства.

В связи с этим компания планирует обратиться к правительству РФ, чтобы ее признали единственным исполнителем концессии.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: