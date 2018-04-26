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«Уральская водная компания» попросила признать ее единственным исполнителем концессии на 12 млрд рублей в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Российско-венгерская «Уральская водная компания» выступила с официальным заявлением по поводу объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения по водоотведению и водоочистке в Нижнем Тагиле. Общая стоимость проекта оценивается в 12,4 млрд руб.



Отметим, что в апреле в администрация Нижнего Тагила подвели предварительные итоги заявочной кампании на право заключения концессионного соглашения. На конкурс заявилось несколько претендентов. Изначально ожидалось, что контракт без борьбы отойдет российско-венгерской «Уральской водной компании», однако затем борьбу за проект начали другие участники: Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга, «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва и Артема Бикова и «Росводоканал-Центр», подконтрольный миллиардеру Герману Хану.



По мнению представителей «Уральской водной компании», участие в конкурсе других компаний затянет подготовку проекта как минимум на полгода, при том, что уже год потрачен на разработку проекта реконструкции хозяйства.



В связи с этим компания планирует обратиться к правительству РФ, чтобы ее признали единственным исполнителем концессии.

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