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Число выданных кредитных карт в Свердловской области за год выросло почти вдвое

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Свердловская область в I квартале 2018 года заняла пятое место среди 40 российских регионов по числу новых выданных карт, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В указанный период число новых выданных кредитных карт в Свердловской области составило 61 тыс. 784 штук. Это на 81,8% больше по отношению к I кварталу 2017 года (33,9 тыс. штук).



Самая высокая динамика по выдаче новых кредитных карт зафиксирована в Оренбургской (+126,2%), Тульской (+115,6%) областях, Республике Башкортостан (+112,7%), Саратовской (+110,3%), а также в Волгоградской (+99,6%) и Ярославской (+97,4%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге объемы выдачи новых кредитных карт в 1 квартале 2018 года выросли на 58,5% и 58,8% соответственно.

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