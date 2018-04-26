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В Свердловской области официально перестал действовать закон об ответственности за выброс мусора

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Вступило в силу решение Свердловского областного суда об отмене статьи 15-1 областного закона «Об административных правонарушениях». Об этом УрБК сообщили в пресс-службе облсуда.



За отмену этой нормы выступило АО «Тандер» (владеет торговой сетью «Магнит»), которое подало исковое заявление в областной суд. Истец настаивал на отмене статьи, так как она дублирует федеральное законодательство и региональные нормы о благоустройстве. Прокурор отметил, что у субъектов отсутствуют полномочия по установлению административной ответственности в сфере обращения с бытовыми отходами.



Суд принял решение в пользу АО «Тандер». Ни одна из сторон не стала обжаловать данное постановление.

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