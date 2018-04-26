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Официальные курсы доллара США и евро выросли на 85 коп.

УрБК, Москва, 26.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 85,33 коп., до 62,6 руб., евро — на 85,31 коп., до 76,18 руб.

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