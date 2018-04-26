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Официальные курсы доллара США и евро выросли на 85 коп.

26 апрель 2018 (14:34)

УрБК, Москва, 26.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 апреля 2018 года. Курс долл. США вырос на 85,33 коп., до 62,6 руб., евро — на 85,31 коп., до 76,18 руб.

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