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Счетная палата России нашла нарушения при госзакупках на 13,8 млрд рублей
26 апрель 2018 (14:21)
УрБК, Москва, 26.04.2018. Счетная палата (СП) России выявила в 2017 году 139 нарушений в сфере госзакупок по 223-ФЗ на общую сумму 13,8 млрд руб., сообщается на сайте контрольно-ревизионного органа.
В регионах при осуществлении корпоративных закупок зафиксированы нарушения на общую сумму около 3 млрд руб.
Общая сумма госзакупок в прошлом году составила 27 трлн руб., что на 5,1% больше по сравнению с 2016 годом. В СП по итогам проверки зафиксировали незначительное уменьшение доли закупок у единственного поставщика (31%) при одновременном увеличении доли прочих закупок (65,4%). Доля открытых конкурсов и аукционов в общем объеме составила 3,6%.
«Результаты экспертно-аналитического мероприятия показали, что положительных изменений в развитии системы корпоративных закупок не происходит, не устранены недостатки и риски, которые отмечались Счетной палатой по итогам 2016 года», — заключил аудитор СП Максим Рохмистров.
По итогам проверки контрольно-ревизионный орган предложил внести изменения в 223-ФЗ, предусматривающие обязанность заказчика устанавливать в положении о закупке: исчерпывающий перечень оснований для заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); порядок обоснования начальных (максимальных) цен контрактов; запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.
В регионах при осуществлении корпоративных закупок зафиксированы нарушения на общую сумму около 3 млрд руб.
Общая сумма госзакупок в прошлом году составила 27 трлн руб., что на 5,1% больше по сравнению с 2016 годом. В СП по итогам проверки зафиксировали незначительное уменьшение доли закупок у единственного поставщика (31%) при одновременном увеличении доли прочих закупок (65,4%). Доля открытых конкурсов и аукционов в общем объеме составила 3,6%.
«Результаты экспертно-аналитического мероприятия показали, что положительных изменений в развитии системы корпоративных закупок не происходит, не устранены недостатки и риски, которые отмечались Счетной палатой по итогам 2016 года», — заключил аудитор СП Максим Рохмистров.
По итогам проверки контрольно-ревизионный орган предложил внести изменения в 223-ФЗ, предусматривающие обязанность заказчика устанавливать в положении о закупке: исчерпывающий перечень оснований для заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); порядок обоснования начальных (максимальных) цен контрактов; запрет на конфликт интересов закупочной комиссии заказчика и участников закупок.
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