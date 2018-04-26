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Свердловский арбитраж потребовал взыскать с АО «Полевское» 164,5 млн рублей за вред почвам
26 апрель 2018 (14:01)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу к АО «Полевское» о взыскании ущерба, причиненного почвам.
Как сообщает надзорный орган, суд вынес решение 18 апреля 2018 года. Теперь компании придется компенсировать ущерб на сумму 164 млн 542,5 тыс. руб.
В 2014 году инспекторы Ропотребнадзора обнаружили, что разлив отходов жизнедеятельности свиней на АО «Полевское» привел к загрязнению почвы нитратами и азотом на участке площадью 4,4 Га.
Как сообщает надзорный орган, суд вынес решение 18 апреля 2018 года. Теперь компании придется компенсировать ущерб на сумму 164 млн 542,5 тыс. руб.
В 2014 году инспекторы Ропотребнадзора обнаружили, что разлив отходов жизнедеятельности свиней на АО «Полевское» привел к загрязнению почвы нитратами и азотом на участке площадью 4,4 Га.
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