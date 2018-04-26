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В России число нарушений при госзакупках в 2017 году выросло более чем в два раза

УрБК, Москва, 26.04.2018. Счетная палата России выявила в 2017 году 2 тыс. 178 нарушений при проведении госзакупок по 44-ФЗ, сообщает пресс-служба контрольно-ревизионного органа.



Общая сумма нарушений составила 104,6 млрд руб. За прошлый год СП выявила 823 нарушения на общую сумму более 48,8 млрд руб.



«Рост количества выявленных нарушений связан с завершением формирования методической базы по проведению аудита в сфере закупок, увеличением количества контрольных мероприятий и объектов контроля, а также с увеличением открытости информации, размещаемой в единой информационной системе в сфере закупок», — поясняют в Счетной палате России.



Самыми распространенными в 2017 году стали нарушения при приемке и оплате поставленных товаров (работ, услуг), не соответствующих условиям контрактов; нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком; неприменение мер ответственности по контракту; внесение изменений в контракт с нарушением требований, установленных законодательством.



Суммарный объем госзакупок в 2017 году по 44-ФЗ составил 7,1 трлн руб., что на 11,4% больше по сравнению с 2016 годом. Доля закупок у единственного поставщика в прошлом году составила 59,4%.



По итогам проверок аудитор СП Максим Рохмистров заключил, что после многочисленных исправлений в 44-ФЗ его правоприменение оказалось сильно затруднено.



«Законодательством о контрактной системе в сфере закупок на каждом этапе осуществления закупки предусмотрено формирование заказчиком значительного количества документов, что на практике приводит к дополнительным трудовым и материальным затратам не только заказчиков, но и участников закупки», — заключил М. Рохмистров.



Кроме того, были выявлены недостатки контроля в сфере закупок. В этой связи СП предложила разработать стандарт осуществления надзора на региональном и муниципальном уровнях. Также в Счетной палате посчитали, что существующее разграничение полномочий федеральных контрольных органов в сфере закупок, когда ФАС России осуществляет контроль на этапе проведения процедур закупок, а Федеральное казначейство при планировании закупок и исполнении контрактов, не позволяют увидеть целостную картину нарушений в сфере закупок.

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