Дайджест
Китай готов к началу торговой войны с Соединенными Штатами
26 апрель 2018 (13:03)
Пекин готов к возможному установлению барьеров в Соединенных Штатах на китайские инвестиции. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, передает ТАСС.
«Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — отметил он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона».
Чиновник напомнил, что благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест, и Пекин таким образом оказал стимулирующее воздействие на развитие американской экономики.
«Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — отметил он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона».
Чиновник напомнил, что благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест, и Пекин таким образом оказал стимулирующее воздействие на развитие американской экономики.
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