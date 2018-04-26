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Китай готов к началу торговой войны с Соединенными Штатами

Пекин готов к возможному установлению барьеров в Соединенных Штатах на китайские инвестиции. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, передает ТАСС.



«Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — отметил он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона».



Чиновник напомнил, что благодаря китайскому капиталу в Соединенных Штатах появилось множество новых рабочих мест, и Пекин таким образом оказал стимулирующее воздействие на развитие американской экономики.

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