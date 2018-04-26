Дайджест
Роспотребнадзор призвал российских туристов принимать лекарства от малярии
26 апрель 2018 (13:02)
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, собирающимся в тропические страны, принимать специальные препараты от малярии за неделю до отъезда. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«За неделю до выезда в «тропики» следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма», — говорится в сообщении.
Прием препарата необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом.
Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.
«За неделю до выезда в «тропики» следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма», — говорится в сообщении.
Прием препарата необходимо продолжать весь период пребывания в тропических странах и один месяц после возвращения. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом.
Также рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров: смазывать открытые части тела отпугивающими средствами (репеллентами), засетчивать окна и двери сеткой или марлей, обрабатывать помещения аэрозольными инсектицидами.
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