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Картину Модильяни выставили на аукционе за 150 млн долл. США

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги картину итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» со стартовой ценой 150 млн. Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что ранее рекорд по стартовой цене удерживала картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины (версия О)», написанная в 1955 году. Эксперты оценили ее стоимость в 140 млн, покупатель в — 179 млн долл. США.



Ранее на аукционе в Великобритании было продано меню первого обеда, который был подан на лайнере «Титаник».

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