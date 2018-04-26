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Полиция переложила ответственность за провал борьбы с незаконными киосками на администрацию Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Обязанность по борьбе с нелегальными нестационарными торговыми объектами лежит на администрации Екатеринбурга, напомнили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.



«Местным властям давно пора понять, что они — основные действующие лица в процессе ликвидации самостроев, а не органы внутренних дел, на которые они перекладывают ответственность. Сотрудники ОВД принимают в этом участие, в части обеспечения общественного порядка. Если администрация города действительно заинтересована в наведении порядка в данном вопросе, то почему бы не воспользоваться положительным опытом города Москвы», ― подчеркнули в пресс-службе областного главка.



Напомним, во вторник, 24 апреля, прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова на заседании Екатеринбургской городской думы привела данные, доказывающие неэффективность принимаемых полицией мер по борьбе с незаконными киосками.



В пресс-службе ГУ УМВД по Свердловской области отмечают, что федеральный закон «О полиции» не содержит обязанность по демонтажу, вывозу и хранению нестационарных торговых объектов.



«Следует отметить, что обязанность непосредственно осуществлять демонтаж, вывоз и хранение этих крупногабаритных киосков возложена на органы местного самоуправления, так как часть 2 статьи 12 закона «О полиции» прямо говорит, что обязанности ОВД, не предусмотренные федеральным законом, могут быть возложены на органы внутренних дел только путем внесения изменений в федеральный закон», ― рассказали в полиции.

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