Новости дня

«Уральские авиалинии» снижают цены на рейс Екатеринбург — Москва — Екатеринбург

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снижает цены на рейс Екатеринбург — Москва — Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«Только с 25 апреля по 10 июня 2018 года действуют специальные цены на вылеты с 1 мая по 10 июня 2018 года. Все сборы включены. Цены указаны по направлению «туда-обратно», — говорится в сообщении.



Так, билеты на рейс Екатеринбург — Москва (Шереметьево) — Екатеринбург можно приобрести от 5 тыс. руб., а на рейс Екатеринбург — Москва (Домодедово) — Екатеринбург - от 6 тыс. руб.



«Напомним, что в марте авиакомпания начала полеты в международный аэропорт «Шереметьево». Новые рейсы дополнили уже существующую полетную программу в аэропорт «Домодедово». Пассажиры могут выбирать наиболее удобный аэропорт прилета и использовать стыковки в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья. Дополнительной выгодой для бизнес-путешественников является «Московский абонемент», который позволяет составлять свое расписание и приобретать со скидкой сразу 2, 4 или 8 поездок «туда-обратно» по российским направлениям авиакомпании», — отмечают в пресс-службе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: