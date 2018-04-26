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Свердловским предпринимателям предлагают купить литературу под угрозой проверок от Роспотребнадзора
26 апрель 2018 (11:46)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Свердловские бизнесмены пожаловались в региональное Управление Роспотребнадзора на продавцов литературы, необходимой для ведения предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Соответствующие жалобы были зафиксированы в Екатеринбурге и Североуральске. По словам предпринимателей, им поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предупреждают о грядущих проверках. После этого бизнесменам предлагается литература.
В областном управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, подчеркнули, что ведомство не имеет отношения ни к звонкам, ни к реализации данной типографической продукции.
«Должностные лица Управления не осуществляют проверки по телефону, при проведении надзорного мероприятия предъявляют служебное удостоверение, а также копию распоряжения о проведении проверки», — говорится в сообщении.
Информацию о звонках предпринимателям надзорное ведомство направило в полицию.
Соответствующие жалобы были зафиксированы в Екатеринбурге и Североуральске. По словам предпринимателей, им поступают звонки от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками Роспотребнадзора и предупреждают о грядущих проверках. После этого бизнесменам предлагается литература.
В областном управлении Роспотребнадзора, в свою очередь, подчеркнули, что ведомство не имеет отношения ни к звонкам, ни к реализации данной типографической продукции.
«Должностные лица Управления не осуществляют проверки по телефону, при проведении надзорного мероприятия предъявляют служебное удостоверение, а также копию распоряжения о проведении проверки», — говорится в сообщении.
Информацию о звонках предпринимателям надзорное ведомство направило в полицию.
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