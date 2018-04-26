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В Каменске-Уральском обнаружено более 175 кг опасной животноводческой продукции
26 апрель 2018 (11:00)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. В 11 торговых точках Каменска-Уральского было выявлено 175,7 кг потенциально опасной животноводческой продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Проблемная продукция была обнаружена во время рейда, проведенного 24 апреля 2018 года сотрудниками надзорного ведомства и полиции.
«В ходе проведения рейда проверено 11 торговых точек, выявлена реализация продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. По результатам рейда составлено 7 административных протоколов, снято с реализации 175,7 кг животноводческой продукции», — говорится в сообщении.
Все протоколы были составлены по статье 10.8 части 1 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
Проблемная продукция была обнаружена во время рейда, проведенного 24 апреля 2018 года сотрудниками надзорного ведомства и полиции.
«В ходе проведения рейда проверено 11 торговых точек, выявлена реализация продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. По результатам рейда составлено 7 административных протоколов, снято с реализации 175,7 кг животноводческой продукции», — говорится в сообщении.
Все протоколы были составлены по статье 10.8 части 1 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
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