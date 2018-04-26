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В Каменске-Уральском обнаружено более 175 кг опасной животноводческой продукции

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. В 11 торговых точках Каменска-Уральского было выявлено 175,7 кг потенциально опасной животноводческой продукции, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Проблемная продукция была обнаружена во время рейда, проведенного 24 апреля 2018 года сотрудниками надзорного ведомства и полиции.



«В ходе проведения рейда проверено 11 торговых точек, выявлена реализация продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. По результатам рейда составлено 7 административных протоколов, снято с реализации 175,7 кг животноводческой продукции», — говорится в сообщении.



Все протоколы были составлены по статье 10.8 части 1 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

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