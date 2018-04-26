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Администрация Екатеринбурга ввела ограничения на передвижение по новому асфальту
26 апрель 2018 (10:26)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. В администрации Екатеринбурга установили ограничения на передвижение по уложенному асфальту, сообщает официальный портал города.
О нововведениях объявил заместитель председателя комитета благоустройства горадминистрации Виктор Юровицкий. По его словам, и в течении 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона будет запрещено движение автотранспорта по отремонтированным участкам.
«Данная мера позволит пройти процессу полимеризации битума, связанному с повышением его вязкости и прочности асфальтобетона, в нормативных условиях без эксплуатационных нагрузок. И в дальнейшем обеспечит больший срок службы покрытия», — сказал В. Юровицкий.
Отметим, что на протяжении нескольких лет общественники и специалисты в области дорожного ремонта требовали установить соответствующие ограничения во время ремонта дорог. В частности, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб на протяжении пяти лет говорил о необходимости оставлять отремонтированные участки закрытыми на протяжении трех дней. По мнению А. Беззуба, из-за отсутствия этих ограничений уложенный асфальт быстро разрушался.
О нововведениях объявил заместитель председателя комитета благоустройства горадминистрации Виктор Юровицкий. По его словам, и в течении 8 часов после окончания работ по укладке асфальтобетона будет запрещено движение автотранспорта по отремонтированным участкам.
«Данная мера позволит пройти процессу полимеризации битума, связанному с повышением его вязкости и прочности асфальтобетона, в нормативных условиях без эксплуатационных нагрузок. И в дальнейшем обеспечит больший срок службы покрытия», — сказал В. Юровицкий.
Отметим, что на протяжении нескольких лет общественники и специалисты в области дорожного ремонта требовали установить соответствующие ограничения во время ремонта дорог. В частности, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб на протяжении пяти лет говорил о необходимости оставлять отремонтированные участки закрытыми на протяжении трех дней. По мнению А. Беззуба, из-за отсутствия этих ограничений уложенный асфальт быстро разрушался.
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