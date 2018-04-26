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Суд обязал онлайн-магазин «Все инструменты. РУ» выплатить свердловчанину 47 тыс. руб. за испорченный товар

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Суд в Свердловской области обязал онлайн-магазин ООО «Все инструменты. РУ» выплатить потребителю 47 тыс. руб. за испорченный бензогенератор. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Житель Свердловской области заказал в онлайн-магазине бензиновый генератор GDA1500i Daewoo по цене 13 тыс. 491 руб. Через месяц, то есть в течение гарантийного срока, в генераторе заклинил двигатель, и потребитель обратился к продавцу по месту выдачи товара с просьбой произвести гарантийный ремонт. Бензогенератор покупателю вернули с задержкой.



При осмотре товара потребитель обнаружил отсутствие ручки. Как выяснилось, ее сломали в сервисе. Там же пообещали заказать новую деталь и окончательно завершить ремонт в течение двух недель. Однако товар так и не был отремонтирован. Покупатель потребовал от онлайн-магазина расторжения договора купли-продажи. Организация на претензию свердловчанина не отреагировала, после чего потребитель обратился в Роспотребнадзор. В надзорном ведомстве был составлен соответствующий иск.



«Мировым судьей судебного участка № 1 Североуральского судебного района Свердловской области принято решение расторгнуть договор купли-продажи бензогенератора и обязать магазин вернуть потребителю уплаченные по договору денежные средства за проданный товар ненадлежащего качества, а также взыскать с него в пользу истца штраф и неустойку за нарушение срока удовлетворения законных требований потребителя, его судебные расходы и компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении.



Не согласившись с решением мирового судьи, онлайн-магазин подал апелляционную жалобу в Североуральский городской суд, решением которого решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

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