Кризис

По итогам I квартала рынок люксовых автомобилей в РФ сократился на 5%

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам I квартала 2018 года составил 331 экземпляр. Это на 5% ниже показателя годичной давности (350 шт.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Более 60% рынка люксовых автомобилей приходится лишь на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. В январе-марте ее реализация составила 201 единицу. В тройку предпочтений россиян также входят автомобили Bentley и Maserati (56 и 55 шт. соответственно). Также за отчетный период в нашей стране было приобретено 13 новых Rolls-Royce, 3 — Lamborghini, 2 — Ferrari и 1 — Aston Martin.



По данным аналитиков, что две трети объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury приходится на Москву, жители которой купили 216 таких экземпляров. В Санкт-Петербурге и Подмосковье было реализовано 28 и 25 люксовых автомобилей соответственно. В Краснодарский край отправилось 5 таких машин, а в Кемеровскую область — 4. Еще в 32 субъектах РФ было продано от одного до трех новых автомобилей сегмента Luxury.



Как отмечают эксперты «Автостата», продажи люксовых автомобилей в России падают уже второй месяц подряд. Если в феврале показатель падения составил 9%, то в марте он уже усилился до 11%. Это и предопределило общее снижение объемов реализации в сегменте Luxury в целом по кварталу.

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