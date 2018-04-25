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Audi отзывает более 1 млн автомобилей по всему миру

УрБК, Москва, 25.04.2018. Audi AG отзывает по всему миру 1,16 млн автомобилей из-за неисправности электрических насосов системы охлаждения, которая увеличивает риск возгорания. Об этом сообщает «Прайм».



Отзыву подлежат определенные модели кабриолетов Audi A5, седанов A5 и Audi Q5, выпущенные между 2013 и 2017 годами. Кроме того, отзыв коснулся автомобилей Audi A6, произведенных в 2012-2015 годах, а также седанов Audi A4 и внедорожников A4 производства 2013-2016 годов.



«Эти автомобили оснащены 2-литровыми турбодвигателями FSI. Электрические насосы их системы охлаждения со временем могут забиться отходами системы охлаждения, что ведет к перегреву. Кроме того, не исключено короткое замыкание из-за попадания в насос влаги», — пояснили в Volkswagen, владеющим брендом Audi, в письме к Национальному управлению по безопасности движения автотранспорта (NHTSA).



В письме сказано, что дилеры заменят насосы, но пока необходимых деталей нет в наличии. Владельцам автомобилей сообщат о развитии ситуации 11 июня 2018 года.

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