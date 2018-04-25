Разработано медико-техническое задание на комплекс зданий УГМУ в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Разработано медико-техническое задание на комплекс зданий Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) в Академическом районе Екатеринбурга. Документ подготовлен девелопером района — компанией «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») совместно со специалистами вуза.«В его основе — концепция единства образовательного, лечебного и научно-исследовательского процессов. В образовательный блок УГМУ войдут учебные корпуса, комплекс средств автоматизации «Электронный университет УГМУ», симуляционно-аккредитационный центр, научный блок, университетский консультативно-диагностический центр, университетская многопрофильная клиника и стоматологическая клиника», — сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».Сейчас медико-техническое задание передано в Минздрав России. После согласования этого документа компания «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») на собственные средства осуществит весь комплекс проектных работ, проведение государственной экспертизы, а затем передаст готовый проект государству в рамках государственно-частного партнерства.«Помимо учебного блока, на новой площадке УГМУ разместятся общежития для студентов. Напомним, что строительство жилых домов в 9 и 10 кварталах района Академический в составе медкластера идет в хорошем темпе. К концу текущего года один из домов этого микрорайона будет сдан», — отметили в пресс-службе.