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Следственный комитет начал проверку в связи с опрокидыванием рейсового автобуса в Березовском
25 апрель 2018 (15:12)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. Следственный комитет начал проверку в связи с опрокидыванием рейсового автобуса в Березовском, в результате которого пострадали несколько человек.
Напомним, что ДТП произошло 25 апреля 2018 года в 05.45 по местному времени на трассе Реж — Екатеринбург. В результате аварии телесные повреждения, по предварительным данным, получили четверо взрослых пассажиров.
«Предварительно установлено, что во время данного инцидента в автобусе находились порядка 30 человек. По имеющейся информации, в связи с тяжелыми дорожными условиями, обусловленными большим количеством осадков в виде снега, водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспорта и допустил съезд с автодороги, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадавшие пассажиры получили ушибы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
Напомним, что ДТП произошло 25 апреля 2018 года в 05.45 по местному времени на трассе Реж — Екатеринбург. В результате аварии телесные повреждения, по предварительным данным, получили четверо взрослых пассажиров.
«Предварительно установлено, что во время данного инцидента в автобусе находились порядка 30 человек. По имеющейся информации, в связи с тяжелыми дорожными условиями, обусловленными большим количеством осадков в виде снега, водитель рейсового автобуса не справился с управлением транспорта и допустил съезд с автодороги, в результате чего автобус опрокинулся. Пострадавшие пассажиры получили ушибы», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.
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