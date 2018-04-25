Кризис
Более 50 российских банков в 2017 году могут объявить дефолт
25 апрель 2018 (15:18)
В 2018 году дефолт могут допустить 53 российских банка. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».
«По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет три дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100», — рассказал начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
Таким образом, прогноз по дефолтности составляет 10,7%.
Сейчас агентство рейтингует 127 из примерно 550 банков. Остальные оно оценило на основании ежемесячной отчетности и иных публичных данных.
«По нашим расчетам, среди 100 крупнейших банков по величине активов будет три дефолта, остальные 50 дефолтов приходятся на банки вне топ-100», — рассказал начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков.
Таким образом, прогноз по дефолтности составляет 10,7%.
Сейчас агентство рейтингует 127 из примерно 550 банков. Остальные оно оценило на основании ежемесячной отчетности и иных публичных данных.
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