Новости дня

Банк России купил для Минфина валюту на 18,7 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.04.2018. Банк России 24 февраля 2018 года купил для Минфина валюту на 18,7 млрд руб.



Как отмечает «Коммерсантъ», это стало самой крупной закупкой с 19 февраля, когда ЦБ в рамках бюджетного правила приобрел валюту на 31,4 млрд руб.

Минфин планировал с 6 апреля по 8 мая закупить на внутреннем рынке валюту на 11,5 млрд руб. в день, но 9 апреля операции были приостановлены из-за ослабления рубля из-за санкций США.



17 апреля ЦБ возобновил покупку: он приобрел на внутреннем рынке валюту на 17,5 млрд руб. Российскую валюту поддержало решение президента США отложить новые антироссийские санкции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: