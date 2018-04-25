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Банк России купил для Минфина валюту на 18,7 млрд рублей

25 апрель 2018 (14:53)

УрБК, Москва, 25.04.2018. Банк России 24 февраля 2018 года купил для Минфина валюту на 18,7 млрд руб.

Как отмечает «Коммерсантъ», это стало самой крупной закупкой с 19 февраля, когда ЦБ в рамках бюджетного правила приобрел валюту на 31,4 млрд руб.
Минфин планировал с 6 апреля по 8 мая закупить на внутреннем рынке валюту на 11,5 млрд руб. в день, но 9 апреля операции были приостановлены из-за ослабления рубля из-за санкций США.

17 апреля ЦБ возобновил покупку: он приобрел на внутреннем рынке валюту на 17,5 млрд руб. Российскую валюту поддержало решение президента США отложить новые антироссийские санкции.

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