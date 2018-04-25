Новости дня
Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц сократился на 1,8%
25 апрель 2018 (14:35)
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2018. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в настоящее время составляет 68 тыс. 124 руб. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Количество выставляемых на продажу квартир в базе данных УПН за четыре недели уменьшилось на 1,8%. В настоящее время показатель не превышает 9 тыс. объектов. Сроки экспозиции удерживаются на уровне 3,7 месяца.
«В последнее время динамика цен во всех территориальных сегментах остается положительной. Отрицательная корректировка наблюдается только у объектов в Центре. Здесь жилье за месяц подешевело на 2,7%. Такой резкий спад объясняется значительной разницей между объемом выставленных и снятых объектов. Теперь квадратный метр в самом дорогом районе стоит в среднем 96 тыс. 167 руб. В положительную сторону изменилась средняя цена на квартиры в приближенных к Центру районах (плюс 0,5%). Объекты первого пояса можно купить по 73 тыс. 499 руб. за кв. м. Квартиры в остальных ценовых поясах прибавили в цене чуть меньше: в пределах 0,2-0,4%», — говорится в исследовании.
Количество выставляемых на продажу квартир в базе данных УПН за четыре недели уменьшилось на 1,8%. В настоящее время показатель не превышает 9 тыс. объектов. Сроки экспозиции удерживаются на уровне 3,7 месяца.
«В последнее время динамика цен во всех территориальных сегментах остается положительной. Отрицательная корректировка наблюдается только у объектов в Центре. Здесь жилье за месяц подешевело на 2,7%. Такой резкий спад объясняется значительной разницей между объемом выставленных и снятых объектов. Теперь квадратный метр в самом дорогом районе стоит в среднем 96 тыс. 167 руб. В положительную сторону изменилась средняя цена на квартиры в приближенных к Центру районах (плюс 0,5%). Объекты первого пояса можно купить по 73 тыс. 499 руб. за кв. м. Квартиры в остальных ценовых поясах прибавили в цене чуть меньше: в пределах 0,2-0,4%», — говорится в исследовании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,9%
- Квартиры в центре Екатеринбурга за месяц подешевели на 1,9%
- На вторичном рынке Екатеринбурга еженедельно дешевеет около 700 квартир
- Вторичное жилье в центре Екатеринбурга в марте выросло в цене на 4,1%
- В Екатеринбурге в начале года зафиксировали рост цен на вторичном рынке жилья