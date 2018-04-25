Дайджест
В Армении решили продолжать акции протеста
25 апрель 2018 (12:41)
Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся, пока не будут выполнены требования митингующих. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Ереване, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, а досрочные выборы в парламент необходимо провести в ближайшее время. До тех пор, пока это не будет сделано, отметил Пашинян, протестующие останутся на улице.
Ранее во вторник оппозиционер заявил о намерении возглавить правительство страны.
Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об уходе с должности днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
Он подчеркнул, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, а досрочные выборы в парламент необходимо провести в ближайшее время. До тех пор, пока это не будет сделано, отметил Пашинян, протестующие останутся на улице.
Ранее во вторник оппозиционер заявил о намерении возглавить правительство страны.
Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об уходе с должности днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.
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