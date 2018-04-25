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Известный велосипедист признался в употреблении допинга

Бывший велосипедист Карстен Крон, выступавший за российскую команду Tinkoff-Saxo, признался в употреблении допинга. Слова спортсмена приводит голландский портал AD.



«На протяжении короткого периода карьеры я принимал допинг. Я прошу прощения за это, понимаю, что несу полную ответственность. Я был профессиональным велогонщиком и очень уважаю коллег, которые в то время отказывались от употребления запрещенных препаратов. Я убежден, что сейчас велоспорт чище, чем когда-либо», — заявил Крон.



Крон завершил карьеру в 2014 году в составе Tinkoff-Sax, которая в настоящий момент называется Tinkoff. В 2002 году спортсмен побеждал на этапе многодневки «Тур де Франс».

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