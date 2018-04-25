Дайджест
В Бразилии обнаружили 100 кг героина и около 50 кг взрывчатки
25 апрель 2018 (12:39)
Таможенники аэропорта Рио-де-Жанейро обнаружили около 50 кг взрывчатки и 100 кг героина в грузе из Китая, передает РИА «Новости».
Груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.
В итоге проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.
В декабре 2017 года в Тихом океане американские военные спасли морскую черепаху, которая запуталась среди тюков с кокаином.
Груз был задержан в аэропорту еще в сентябре прошлого года из-за проблем с документами, однако только теперь таможня решила проверить его содержимое.
В итоге проверки вместо заявленных химических веществ для производства медицинских капель в бочках были найдены наркотики и взрывчатка.
В декабре 2017 года в Тихом океане американские военные спасли морскую черепаху, которая запуталась среди тюков с кокаином.
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