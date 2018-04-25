Новости дня

На площадке ММК состоится конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда»

УрБК, Магнитогорск, 25.04.2018. С 25 по 27 апреля 2018 года на площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) состоится областной конкурс «Лучшее социальное партнерство в сфере охраны труда». Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Участниками мероприятия станут команды предприятий и организаций горно-металлургического комплекса Челябинской области, имеющих профсоюзную организацию, входящую в ГМПР. Команда должна состоять из специалиста по охране труда предприятия и уполномоченного по охране труда первичной профсоюзной организации предприятия. Конкурс будет проходить в четыре этапа: «Компьютерное тестирование по охране труда», «Проведение проверки объекта и оформление акта проверки», «Оказание первой помощи пострадавшему», «Средства индивидуальной защиты».



Результаты будут подведены в личном и командном зачете по следующим номинациям: «Лучшая команда по охране труда горно-металлургического комплекса Челябинской области»; «Лучший специалист по охране труда»; «Лучший уполномоченный по охране труда».



Организатором конкурса выступает Челябинская областная организация Горно-металлургического профсоюза России. Мероприятие приурочено к всемирному Дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля, и 70-летию Челябинской областной организации ГМПР.



«Основными целями конкурса являются повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда; повышение эффективности профсоюзного контроля за соблюдением работодателями законных прав и интересов работников на здоровые и безопасные условия труда; повышение престижа и значимости уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. Кроме того, конкурс послужит задачам поддержки профсоюзных организаций, осуществляющих эффективное руководство работой уполномоченных; поможет поиску новых методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, привлечет внимание работодателей и работников к вопросам улучшения условий и охраны труда; будет способствовать пропаганде положительного опыта работы профсоюзных организаций в сфере охраны труда», — говорится в сообщении.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: