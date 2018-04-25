Новости дня
С начала 2018 года около 500 нелегальных мигрантов выдворены из Свердловской области
25 апрель 2018 (10:27)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. С начала 2018 года судебные приставы УФССП России по Свердловской области выдворили 482 иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. В основном это граждане государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ведомства.
С начала апреля было выдворено 68 нелегалов. Среди причин правонарушений — либо отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в государстве, либо уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания. В результате на всех граждан были составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ.
«На основании вступивших в законную силу судебных решений судебные приставы сопровождают нелегальных мигрантов до аэропорта, где их официально передают сотрудникам пограничных органов и отправляют на родину. В ближайшие пять лет доступ в Россию для этих иностранцев будет закрыт», — рассказали в пресс-службе.
С начала апреля было выдворено 68 нелегалов. Среди причин правонарушений — либо отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в государстве, либо уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания. В результате на всех граждан были составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ.
«На основании вступивших в законную силу судебных решений судебные приставы сопровождают нелегальных мигрантов до аэропорта, где их официально передают сотрудникам пограничных органов и отправляют на родину. В ближайшие пять лет доступ в Россию для этих иностранцев будет закрыт», — рассказали в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Из Свердловской области за неделю судебные приставы выдворили более 70 мигрантов
- В Свердловской области за две недели января 2018 года выдворили 72 нелегальных мигранта
- В Екатеринбурге судебные приставы за одни сутки выдворили из страны более 30 нелегальных мигрантов
- Судебные приставы выдворили из Свердловской области 26 мигрантов
- С начала 2016 года с территории Свердловской области выдворено 600 мигрантов