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С начала 2018 года около 500 нелегальных мигрантов выдворены из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. С начала 2018 года судебные приставы УФССП России по Свердловской области выдворили 482 иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. В основном это граждане государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ведомства.



С начала апреля было выдворено 68 нелегалов. Среди причин правонарушений — либо отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в государстве, либо уклонение от выезда из РФ по истечении определенного срока пребывания. В результате на всех граждан были составлены протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ.



«На основании вступивших в законную силу судебных решений судебные приставы сопровождают нелегальных мигрантов до аэропорта, где их официально передают сотрудникам пограничных органов и отправляют на родину. В ближайшие пять лет доступ в Россию для этих иностранцев будет закрыт», — рассказали в пресс-службе.

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