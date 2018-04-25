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На уральских и сибирских предприятиях ЕВРАЗа прошла Неделя безопасности

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. С 16 по 22 апреля 2018 года на уральских и сибирских предприятиях ЕВРАЗа в пятый раз прошла Неделя безопасности. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.



Чемпионы дивизионов «Сибирь» и «Уголь» по охране труда и промышленной безопасности получили благодарственные письма от президента компании Александра Фролова за вклад в развитие культуры безопасности в своих подразделениях.



На ЕВРАЗ ЗСМК и в Распадской угольной компании прошла акция «Я выбираю безопасность»: сотрудники обещали друг другу работать безопасно, фотографировались и получали памятные подарки.



«Неделя безопасности — это возможность поговорить на важные темы не только с сотрудниками компании, но и с жителями Новокузнецка и Междуреченска. Представители ЕВРАЗа совместно с ГИБДД провели рейды по соблюдению ПДД на дорогах, расположенных в непосредственной близости от предприятий компании. Водители и пешеходы были приятно удивлены подаркам — светоотражающим жилетами и фликерам. Акция по соблюдению правил дорожного движения прошла и на территории предприятий», — говорится в сообщении.



Для студентов базовых образовательных учреждений ЕВРАЗ организовал лекции по пожарной безопасности: учащиеся на практике отработали навыки поведения в чрезвычайной ситуации. Для школьников провели уроки безопасности на дорогах: детям напомнили правила поведения на проезжей части и вручили памятные подарки.



«ЕВРАЗ ведет планомерную работу по внедрению безопасных технологий, обучению сотрудников, развитию культуры безопасности и ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. На всех предприятиях продолжаются программы профилактики и снижения травматизма. В 2017 году компании удалось на 19% снизить коэффициент травматизма (LTIFR — lost time injury frequency rate, коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности)», — сообщили на ЕВРАЗе.



Всемирный день охраны труда отмечается 28 апреля. Сегодня инициативу проведения праздника поддерживают крупнейшие предприятия более чем в ста странах мира.

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