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Четыре человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В Березовском на 45 км участка автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло опрокидывание рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.



Авария произошла сегодня, 25 апреля 2018 года в 05.45 по местному времени. Автобус двигался со стороны Режа в сторону Екатеринбурга.



«По предварительным данным, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В салоне автобуса находилось 30 человек, пострадали 4 пассажира — они получили ушибы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.



Отметим, что накануне региональное Управление ГИБДД сообщало, что при ухудшении погоды в Свердловской области могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток.

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