Новости дня
Четыре человека пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса в Березовском
25 апрель 2018 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В Березовском на 45 км участка автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошло опрокидывание рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Свердловской области.
Авария произошла сегодня, 25 апреля 2018 года в 05.45 по местному времени. Автобус двигался со стороны Режа в сторону Екатеринбурга.
«По предварительным данным, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В салоне автобуса находилось 30 человек, пострадали 4 пассажира — они получили ушибы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
Отметим, что накануне региональное Управление ГИБДД сообщало, что при ухудшении погоды в Свердловской области могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток.
Авария произошла сегодня, 25 апреля 2018 года в 05.45 по местному времени. Автобус двигался со стороны Режа в сторону Екатеринбурга.
«По предварительным данным, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и опрокидывание. В салоне автобуса находилось 30 человек, пострадали 4 пассажира — они получили ушибы. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.
Отметим, что накануне региональное Управление ГИБДД сообщало, что при ухудшении погоды в Свердловской области могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области при ухудшении погоды могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток
- В Коми при столкновении грузовика, автобуса и «легковушки» погибли пять человек
- 16 человек пострадали при столкновении двух пассажирских автобусов на въезде в Берёзовский со стороны Екатеринбурга
- В результате столкновения рейсового автобуса и внедорожника в Краснодарском крае погиб водитель последнего
- В Саратовской области задержан водитель, выпрыгнувший из автобуса с отказавшими тормозами