Имя им — павильон

Несмотря на усилия администрации Екатеринбурга и полиции, с каждым годом в муниципалитете лишь увеличивается количество незаконных нестационарных объектов. В некоторых случаях нелегальные киоски годами остаются на своем месте, а после демонтажа — через пару недель возвращаются. В администрации города неэффективность борьбы объясняют несовершенством нормативной базы и недостатком средств, в полиции — недостаточной работой Росреестра по взысканию штрафов, в прокуратуре — бессистемным подходом к решению проблемы со стороны всех участников.По данным администрации Екатеринбурга, в настоящее время схема размещения нестационарных объектов торговли в городе включает 2 тыс. 645 киосков. При этом последняя инвентаризационная опись выявила, что в Екатеринбурге таких объектов 3 тыс. 234 единицы.Как рассказала сегодня во время заседания Екатеринбургской городской думы председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева, из 589 объектов, которые не вошли в территориальную схему, 185 незаконно размещены на государственных или муниципальных землях, остальные 404 находятся на частной земле или арендованной третьими лицами. И если демонтажа первой группы администрация еще может добиться, то в случае со второй у чиновников фактически нет никаких рычагов воздействия.По словам главы комитета по товарному рынку, на демонтаж одного незаконного нестационарного объекта может уйти от одного до шести месяцев, а по законодательству — до года. Помимо временных рамок борьбу с нелегальными киосками ограничивают еще и финансовые.При этом в некоторых случаях приходится по несколько раз избавляться от объектов в одних и тех же местах. Например, павильон по адресу ул. Челюскинцев, 25 пришлось демонтировать пять раз. В результате сосредоточения на самых болезненных точках в городе у администрации может не остаться времени или средств, чтобы избавиться от всех незаконных киосков.«Поэтому я не готова ответить на вопрос, в какой срок мы поборем это зло. Тут важно дать понять предпринимателям, что они не смогут работать на этом месте», ― рассказала депутатам Елена Чернышева.С каждым годом число незаконных нестационарных объектов в Екатеринбурге лишь растет, отметила прокурор города Светлана Кузнецова. Так, в 2016 году их было 40, в 2017 году —150, к апрелю 2018 года — уже 185. Тенденция показывает, что принимаемые административные меры неэффективны, считает С. Кузнецова.При этом полиция считает иначе. По словам замначальника УМВД России по городу Екатеринбургу Андрея Швыдченко, за год количество составленных сотрудниками полиции протоколов за нарушение статьи 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка» увеличилось почти в два раза и превысило 3 тыс. единиц. После выявления незаконно занятых участков полиция направляет документы в Управление Росреестра по Свердловской области, которое уже штрафует нарушителей.По словам прокурора, на этом моменте система и дает основной сбой: большая часть протоколов вовсе не поступает от полиции в Управление Росреестра. Так, в 2016 году из 1 тыс. 589 протоколов поступило только 475, из 3 тыс. 036 в 2017 году — 1 тыс. 233, из 587 в I квартале 2018 года — 360.В свою очередь, из поступивших в ведомство дел большая часть прекращается из-за истечения срока давности привлечения к ответственности или незначительности правонарушения. Часть документов сотрудники Росреестра возвращают полиции на доработку. По данным Светланы Кузнецовой, в итоге в 2016 году ведомство прекратило или вернуло на доработку 246 полученных протоколов (51,7%), в 2017-м — 793 (64,3%), в I квартале 2018-го — 193 (53,6%). Однако полиция практически никогда не подает повторно исправленные протоколы, отметила прокурор Екатеринбурга.Неэффективность принимаемых мер приводит к тому, что собственники незаконных построек считают необязательным платить по выписанным штрафам. В результате ежегодно взыскание по ним сокращается. Так, в 2016 году удалось взыскать 1,18 млн руб. из 1,9 млн руб. (61%), в 2017 году — 810 тыс. руб. из 2,4 млн руб. (34%), в I квартале 2018 года — лишь 65 тыс. руб. из 835 тыс. руб. (7,7%).«Безнаказанность в этой сфере только порождает новые нестационарные объекты, которые как грибы после дождя растут. Каждый незаконно установленный объект — показатель неблагополучия в городе. Принимаемых мер явно недостаточно. Для Екатеринбурга это проблема из проблем, которую нужно решать системно, массировано, с использованием всех норм законодательства», ― прокомментировала Светлана Кузнецова.Подобную несогласованность действий, неэффективность принимаемых мер можно наблюдать и в борьбе с другой городской проблемой — незаконными парковками, считает прокурор Екатеринбурга.Отметим, что с 2019 года в Екатеринбурге изменится система предоставления земельных участков под нестационарные торговые объекты. Если раньше схему размещения принимали сроком на два года, то теперь она станет бессрочной. После этого на внесение поправок в документ будет необходимо не менее девяти месяцев.