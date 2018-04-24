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В Финляндии отказались от введения безусловного базового дохода

В Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода, в 2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта. Об этом сообщает The Guardian.



В государственном агентстве социального страхования Финляндии рассказали, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Без их участия нельзя выяснить, как базовый доход влияет на карьеру и образование, поэтому проект теряет свой смысл.



«Рвение правительства куда-то испарилось», — сказал представитель агентства. Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.

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