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В Финляндии отказались от введения безусловного базового дохода
24 апрель 2018 (17:29)
В Финляндии решили отказаться от продолжения эксперимента по введению безусловного базового дохода, в 2019 году выплаты прекратятся, и власти намерены подвести итоги проекта. Об этом сообщает The Guardian.
В государственном агентстве социального страхования Финляндии рассказали, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Без их участия нельзя выяснить, как базовый доход влияет на карьеру и образование, поэтому проект теряет свой смысл.
«Рвение правительства куда-то испарилось», — сказал представитель агентства. Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.
В государственном агентстве социального страхования Финляндии рассказали, что правительство отказало в расширении программы и подключении к ней работающих граждан. Без их участия нельзя выяснить, как базовый доход влияет на карьеру и образование, поэтому проект теряет свой смысл.
«Рвение правительства куда-то испарилось», — сказал представитель агентства. Власти начали изучать другие варианты реформы социальной сферы.
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