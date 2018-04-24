В Екатеринбурге у ТРЦ «Гринвич» выставят КамАЗ ралли «Париж-Дакар»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Общество Малышева 73»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Общество Малышева 73»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Общество Малышева 73»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Общество Малышева 73»

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В ТРЦ «Гринвич» 27 апреля 2018 года пройдет открытая встреча с пилотом российской автогоночной команды по ралли-рейдам «КамАЗ-мастер» Антоном Шибаловым. При этом у объекта на один день установят легендарный боевой КамАЗ ралли «Париж-Дакар», с которым сможет сфотографироваться любой желающий, сообщает пресс-служба компании «Общество Малышева 73».«КамАЗ-мастер» — это легенда автоспорта, 15-кратный победитель ралли-марафона «Дакар», сильнейшая команда в классе спортивных грузовиков. Команда была создана в 1988 году и в 2018 отмечает свой 30-летний юбилей. Пилот Антон Шибалов — мастер спорта международного класса — расскажет об истории команды, своем пути в автоспорте, о гонках «Шелковый путь», Дакар. Покажет несколько уникальных видео роликов», — рассказали в пресс-службе.Автора самого интересного, по мнению А. Шибалова, вопроса ждет уникальный подарок.Встреча и автограф-сессия с А. Шибаловым состоятся в пятницу, 27 апреля, в ТРЦ «Гринвич» (в лобби у гипермаркета «Гипербола»). Начало в 19.00.