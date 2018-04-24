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Боевики ИГ перемещаются в Центральную и Юго-Восточную Азию

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что после разгрома боевики «Исламского государства» (ИГ) перемещаются из Сирии и Ирака в Центральную и Юго-Восточную Азию, передает РИА «Новости».



«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», — сказал Шойгу на встрече министров обороны стран ШОС.



Он отметил, что боевики часто используют современные средства поражения, в том числе БПЛА.



«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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