Дайджест
Лимузин проекта «Кортеж» могут не задействовать на инаугурации Путина
24 апрель 2018 (17:29)
Лимузин проекта «Кортеж», предназначенный для перевозки первых лиц государства, может не быть задействован на инаугурации Владимира Путина 7 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники, знакомые с организацией мероприятия.
«В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры», — сказал источник.
Он отметил, что автомобиль уже прошел все необходимые испытания и отвечает необходимым требованиям, однако глава государства начнет пользоваться им уже после церемонии инаугурации.
Ранее стало известно, что Владимир Путин пересядет на автомобиль проекта «Кортеж» после инаугурации.
«В этом году, как ожидается, будут введены некоторые изменения в сценарий инаугурации, которые, конечно, не касаются самой процедуры», — сказал источник.
Он отметил, что автомобиль уже прошел все необходимые испытания и отвечает необходимым требованиям, однако глава государства начнет пользоваться им уже после церемонии инаугурации.
Ранее стало известно, что Владимир Путин пересядет на автомобиль проекта «Кортеж» после инаугурации.
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