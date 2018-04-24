Турбизнес: одной ногой «в тени»

Значительная финансовая нагрузка, которую несут российские туроператоры, на фоне невысокой динамики восстановления спроса на турпродукт приводит к появлению все новых способов экономии средств бизнеса. Весомая доля этих схем выходит за рамки правового поля, создавая неравенство среди участников рынка и угрожая интересам потребителей. Эксперты отмечают, что сегодня порядка 90% операторских компаний различными способами уходят от обязательных платежей.Как отметили участники состоявшегося 23 апреля 2018 года ежегодного общего собрания членов ассоциации «Турпомощь», в 2017 году около 30 туроператоров подали в Ростуризм заявление об освобождении их от необходимости получения фингарантий, поскольку они сформировали в достаточном объеме Фонд персональной ответственности. Однако проверки показали, что компании пытались освободиться от платежей на основе некорректной информации о своей деятельности.«Как было озвучено на совещании, не слишком ответственные участники рынка, положив в Фонд персональной ответственности небольшую сумму — 20-100 тыс. руб., заявили, что это и есть 7% от их оборота, и фингарантии им не нужны. Но эта схема не сработала. Две компании были исключены из реестра туроператоров, у остальных не приняли документы», — рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.По его словам, на сегодняшний день нет ни одного туроператора, который бы действительно выполнил требование о наполнении Фонда персональной ответственности на установленные законодательством 7% от оборота. И попытка отказаться от фингарантий в данном случае — лишь одна из схем ухода от платежей, которые сегодня практикуют многие операторские компании.«Такие попытки обойти нормы закона предпринимаются постоянно. Вообще, есть большие вопросы к объемам «теневого» рынка туристических услуг. По подсчетам некоторых экспертов, только 10% компаний сегодня полностью находятся в правовом поле, о чем свидетельствует объем средств, перечисленных в «Турпомощь». Основная схема — когда компании регистрируются как операторы по въездному и внутреннему туризму, но при этом возят клиентов за рубеж», — пояснил представитель УАТ.Участники рынка отмечают, что еще одним способом уменьшить платежи туроператоров является регистрация новых юрлиц, для которых предусмотрены минимальные взносы.«Все как-то приспособились: туроператоры меняют юрлица, чтобы минимизировать поборы, продают свой турпродукт с помощью промо-акций, устанавливая на них сниженную комиссию для реализующих туры агентств. В результате для последних рентабельность работы с турпакетами падает», — сообщила директор турфирмы «Либерти» Ольга Свечкова.Независимый аналитик туристического рынка Олег Хигер отмечает, что также компании зачастую вместо турпакетов продают отдельные услуги, что позволяет им не регистрироваться в реестре в качестве оператора по выездному туризму и уходить от платежей. Однако, по мнению эксперта, они делают это не ради сверхприбылей, а чтобы хоть как-то сократить издержки при низкой рентабельности бизнеса и удержаться на рынке.«Рентабельность, привлекательность и доступность для граждан выездного туризма становится все меньше, поскольку реальные доходы населения сокращаются. То, что отрасль показывает какой-то прирост, является заслугой туроператоров: они находят пути снижения издержек на грани возможного. Однако тех, кто добросовестно работает, продолжают нагружать финансово: честно исполнив все свои обязанности, компании просто уходят с рынка. С момента создания «Турпомощи» 90% туроператоров свернули деятельность. В результате более половины крупных компаний в массовом сегменте у нас составляет «турецкий сектор». Поэтому сетовать на то, что кто-то находит способ сократить издержки, не стоит», — полагает Олег Хигер.При этом эксперты сходятся во мнении, что усилением надзора за работой участников туристического рынка и ростом штрафов ситуацию с увеличением «теневого» сегмента, а также практики незаконных схем скорректировать невозможно.По словам представителей УАТ, частично проблему может решить введение обязательной электронной путевки, которая сделает бизнес-процессы более прозрачными. Однако пока неизвестно, когда оно произойдет. В свою очередь, Олег Хигер полагает, что положительные изменения возможны только при условии выхода из кризиса российской экономики в целом: пока нет достаточного платежеспособного спроса, рентабельность турбизнеса останется низкой, а существующие финансовые нагрузки — непосильными.Таким образом, в ближайшей перспективе эксперты не видят условий для возвращения туристического рынка в правовое поле. Снижения финансовой нагрузки не предвидится, «запас прочности» у компаний давно исчерпан, спрос если и растет, то очень невысокими темпами. Между тем от действий недобросовестных представителей бизнеса страдают в первую очередь потребители, которые за свои деньги получают «туристский фальсификат», лишаясь отдыха или подвергая риску жизнь и здоровье.