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В Свердловской области при ухудшении погоды могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Свердловской области при ухудшении погоды могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.



«Продолжающийся на территории Свердловской области со вчерашнего дня снегопад и местами сильный ветер усложнил ситуацию на дорогах региона. Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние», — говорится в сообщении.



На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы.



«В связи с тем, что в настоящий момент наблюдаются плюсовые температуры, а к вечеру возможно понижение до минусовых, на автодорогах ожидается появление гололедицы, на некоторых участках — наката. Госавтоинспекция обращается с просьбой к водителям транспортных средств, кто уже сменил шины автомобиля на летние, максимально исключить передвижение, в особенности на загородных участках», — отмечают в пресс-службе.



Ведомство уже направило предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток для исключения чрезвычайных ситуаций.



Экипажи ГИБДД, несущие службы на трассах Свердловской области, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

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