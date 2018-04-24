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В Свердловской области при ухудшении погоды могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток
24 апрель 2018 (16:20)
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. В Свердловской области при ухудшении погоды могут ограничить движение междугородних автобусов в темное время суток. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
«Продолжающийся на территории Свердловской области со вчерашнего дня снегопад и местами сильный ветер усложнил ситуацию на дорогах региона. Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние», — говорится в сообщении.
На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы.
«В связи с тем, что в настоящий момент наблюдаются плюсовые температуры, а к вечеру возможно понижение до минусовых, на автодорогах ожидается появление гололедицы, на некоторых участках — наката. Госавтоинспекция обращается с просьбой к водителям транспортных средств, кто уже сменил шины автомобиля на летние, максимально исключить передвижение, в особенности на загородных участках», — отмечают в пресс-службе.
Ведомство уже направило предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток для исключения чрезвычайных ситуаций.
Экипажи ГИБДД, несущие службы на трассах Свердловской области, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
«Продолжающийся на территории Свердловской области со вчерашнего дня снегопад и местами сильный ветер усложнил ситуацию на дорогах региона. Уже с утра зарегистрировано более 50 ДТП с материальным ущербом, причиной большей части которых стало несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. Установлено, что в трети ДТП участвовал транспорт, у которого зимние шины уже заменены на летние», — говорится в сообщении.
На региональных трассах в настоящий момент работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы.
«В связи с тем, что в настоящий момент наблюдаются плюсовые температуры, а к вечеру возможно понижение до минусовых, на автодорогах ожидается появление гололедицы, на некоторых участках — наката. Госавтоинспекция обращается с просьбой к водителям транспортных средств, кто уже сменил шины автомобиля на летние, максимально исключить передвижение, в особенности на загородных участках», — отмечают в пресс-службе.
Ведомство уже направило предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток для исключения чрезвычайных ситуаций.
Экипажи ГИБДД, несущие службы на трассах Свердловской области, ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.
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