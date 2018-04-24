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Официальный курс доллара США снизился на 10 коп., евро — на 58 коп.

24 апрель 2018 (16:05)

УрБК, Москва, 24.04.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 апреля 2018 года. Курс долл. США снизился на 10 коп., до 61,66 руб., евро — на 58 коп., до 75,21 руб.

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