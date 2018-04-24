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Глава Минпромторга не исключил выкуп доли Олега Дерипаски в ОК «Русал» государством

УрБК, Москва, 24.04.2018. Покупка государством доли Олега Дерипаски в ОК «Русал» возможна, но предметно вопрос еще не обсуждался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.



«Я думаю, что такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений на этот счет не было», — сказал Д. Мантуров в ответ на вопрос о возможности выкупа доли бизнесмена госбанками или госкомпаниями.



Напомним, в начале апреля ОК «Русал» и Олег Дерипаска попали под введенные США санкции, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.



Впоследствии Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) сообщило, что США могут снять санкции с ОК «Русал» в случае отказа миллиардера от контроля над ней.

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