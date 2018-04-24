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Из-за пожара в административном здании в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек

24 апрель 2018 (15:24)

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2018. Из-за пожара в административном здании на ул. Шефской в Екатеринбурге эвакуированы 30 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 13.29 по местному времени.

«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м. в подвальном помещении трехэтажного административного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 7 единиц техники, 32 человека личного состава. В настоящее время проводится проливка сгоревших конструкций. Причины пожара устанавливаются.

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