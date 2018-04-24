Статьи
Екатеринбургская промышленность в зоне стагнации
24 апрель 2018 (15:14)
По данным администрации Екатеринбурга, в 2017 году индекс промышленного производства в городе вырос на 0,2%. Это заметно ниже, чем в среднем по Свердловской области (плюс 3,1%) и по России (плюс 1%). В администрации города объясняют это высокой базой предыдущего года и сложной макроэкономической ситуацией.
Индекс обрабатывающей промышленности Екатеринбурга в 2017 году сократился на 1,2%. В частности, объем производства транспортных средств для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей сократился в 3,9 раза, трамвайных вагонов — в 3,3 раза. Объем производства резиновых и пластмассовых изделий снизился на 8,3%, химических веществ и продуктов — на 6,8%, пищевых товаров — на 4,3%, напитков — на 0,7%.
Некоторые сегменты смогли продемонстрировать позитивную динамику. Объем выпуска машин и оборудования в Екатеринбурге вырос на 12,4%, электрооборудования — на 8,3%, металлургической продукции — на 7,3%.
Вместе с тем финансовое положение городских промышленных предприятий продолжает ухудшаться.
«В 2017 году сальдированная прибыль крупных и средних промышленных организаций Екатеринбурга составила 41,2 млрд руб. или 83% к уровню 2016 года, доля убыточных крупных и средних промышленных организаций составила 22,4% от общего числа крупных и средних промышленных организаций (в 2016 году — 20,2%). Стабильное финансово-экономические состояние сохраняют организации, выполняющие государственный оборонный заказ», — говорится в сводном отчете об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в 2017 году.
В документе говорится, что развитие промышленности тормозит целый ряд негативных факторов, таких как сложившаяся мировая конъюнктура на рынках сбыта российской продукции, недостаточный внутренний спрос на промышленную продукцию, низкий уровень инвестиционной активности в РФ, санкции и контрсанкции.
Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов рассказал УрБК, что в 2017 году ситуация на уральских машзаводах кардинально не улучшилась.
«Рост объемов производства есть. Но он достаточно скромный. Говорить о значительном улучшении ситуации не приходится. Скорее, наблюдается некоторая стабилизация. Для того, чтобы добиться качественного прорыва, свердловским предприятиям надо вернуться к процессу техперевооружения, который начинался еще в 2012 году. Кроме того, необходимо решать проблему дефицита квалифицированных кадров и проводить «омолаживание» штата. В принципе, этот процесс начался. Однако он идет недостаточно быстрыми темпами», — считает Андрей Бухмастов.
По его мнению, в наиболее сложной ситуации оказались предприятия энергетического машиностроения. В последние годы их финансовые и производственные показатели снижаются. Это может быть связано с тем, что российские энергетики стали реже закупать профильное оборудование.
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также считает проблему нехватки кадров одной из самых острых в промышленности.
«Спрос на обучение инженерным специальностям крайне низок, несмотря на их востребованность. Все почему-то мнят себя сотрудниками банков и юридических контор, сидящих в чистом и светлом офисе. Работать в инженерном КБ, лить сталь или точить детали на станке никто особо не спешит. В итоге на многих производствах на позициях инженеров, рабочих, мастеров трудятся люди весьма преклонного возраста, согласные работать за очень невысокую зарплату», — сообщил Алексей Коренев.
Как отмечают эксперты, говорить о поступательном развитии уральской промышленности пока не приходится. В текущей экономической ситуации лучше всего себя чувствуют предприятия, которые ориентируются на экспортные поставки и на выполнение гособоронзаказа. Финансовое положение всех остальных промышленных организаций, как правило, оставляет желать лучшего.
Индекс обрабатывающей промышленности Екатеринбурга в 2017 году сократился на 1,2%. В частности, объем производства транспортных средств для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей сократился в 3,9 раза, трамвайных вагонов — в 3,3 раза. Объем производства резиновых и пластмассовых изделий снизился на 8,3%, химических веществ и продуктов — на 6,8%, пищевых товаров — на 4,3%, напитков — на 0,7%.
Некоторые сегменты смогли продемонстрировать позитивную динамику. Объем выпуска машин и оборудования в Екатеринбурге вырос на 12,4%, электрооборудования — на 8,3%, металлургической продукции — на 7,3%.
Вместе с тем финансовое положение городских промышленных предприятий продолжает ухудшаться.
«В 2017 году сальдированная прибыль крупных и средних промышленных организаций Екатеринбурга составила 41,2 млрд руб. или 83% к уровню 2016 года, доля убыточных крупных и средних промышленных организаций составила 22,4% от общего числа крупных и средних промышленных организаций (в 2016 году — 20,2%). Стабильное финансово-экономические состояние сохраняют организации, выполняющие государственный оборонный заказ», — говорится в сводном отчете об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в 2017 году.
В документе говорится, что развитие промышленности тормозит целый ряд негативных факторов, таких как сложившаяся мировая конъюнктура на рынках сбыта российской продукции, недостаточный внутренний спрос на промышленную продукцию, низкий уровень инвестиционной активности в РФ, санкции и контрсанкции.
Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов рассказал УрБК, что в 2017 году ситуация на уральских машзаводах кардинально не улучшилась.
«Рост объемов производства есть. Но он достаточно скромный. Говорить о значительном улучшении ситуации не приходится. Скорее, наблюдается некоторая стабилизация. Для того, чтобы добиться качественного прорыва, свердловским предприятиям надо вернуться к процессу техперевооружения, который начинался еще в 2012 году. Кроме того, необходимо решать проблему дефицита квалифицированных кадров и проводить «омолаживание» штата. В принципе, этот процесс начался. Однако он идет недостаточно быстрыми темпами», — считает Андрей Бухмастов.
По его мнению, в наиболее сложной ситуации оказались предприятия энергетического машиностроения. В последние годы их финансовые и производственные показатели снижаются. Это может быть связано с тем, что российские энергетики стали реже закупать профильное оборудование.
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также считает проблему нехватки кадров одной из самых острых в промышленности.
«Спрос на обучение инженерным специальностям крайне низок, несмотря на их востребованность. Все почему-то мнят себя сотрудниками банков и юридических контор, сидящих в чистом и светлом офисе. Работать в инженерном КБ, лить сталь или точить детали на станке никто особо не спешит. В итоге на многих производствах на позициях инженеров, рабочих, мастеров трудятся люди весьма преклонного возраста, согласные работать за очень невысокую зарплату», — сообщил Алексей Коренев.
Как отмечают эксперты, говорить о поступательном развитии уральской промышленности пока не приходится. В текущей экономической ситуации лучше всего себя чувствуют предприятия, которые ориентируются на экспортные поставки и на выполнение гособоронзаказа. Финансовое положение всех остальных промышленных организаций, как правило, оставляет желать лучшего.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Андрей Бухмастов о ситуации на рынке машиностроения
- Обрабатывающие предприятия Екатеринбурга в январе-марте увеличили отгрузку продукции в 1,3 раза
- В январе-марте 2013 года индекс промышленного производства Екатеринбурга составил 106,2%
- В 2010 году объем производства по обрабатывающим отраслям промышленности Екатеринбурга вырос более чем в два раза
- В 2010 году наибольший рост объемов производства в Свердловской области был достигнут в производстве транспортных средств и электрооборудования