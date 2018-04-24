Екатеринбургская промышленность в зоне стагнации

По данным администрации Екатеринбурга, в 2017 году индекс промышленного производства в городе вырос на 0,2%. Это заметно ниже, чем в среднем по Свердловской области (плюс 3,1%) и по России (плюс 1%). В администрации города объясняют это высокой базой предыдущего года и сложной макроэкономической ситуацией.Индекс обрабатывающей промышленности Екатеринбурга в 2017 году сократился на 1,2%. В частности, объем производства транспортных средств для технического обслуживания или ремонта железнодорожных или трамвайных путей сократился в 3,9 раза, трамвайных вагонов — в 3,3 раза. Объем производства резиновых и пластмассовых изделий снизился на 8,3%, химических веществ и продуктов — на 6,8%, пищевых товаров — на 4,3%, напитков — на 0,7%.Некоторые сегменты смогли продемонстрировать позитивную динамику. Объем выпуска машин и оборудования в Екатеринбурге вырос на 12,4%, электрооборудования — на 8,3%, металлургической продукции — на 7,3%.Вместе с тем финансовое положение городских промышленных предприятий продолжает ухудшаться.«В 2017 году сальдированная прибыль крупных и средних промышленных организаций Екатеринбурга составила 41,2 млрд руб. или 83% к уровню 2016 года, доля убыточных крупных и средних промышленных организаций составила 22,4% от общего числа крупных и средних промышленных организаций (в 2016 году — 20,2%). Стабильное финансово-экономические состояние сохраняют организации, выполняющие государственный оборонный заказ», — говорится в сводном отчете об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в 2017 году.В документе говорится, что развитие промышленности тормозит целый ряд негативных факторов, таких как сложившаяся мировая конъюнктура на рынках сбыта российской продукции, недостаточный внутренний спрос на промышленную продукцию, низкий уровень инвестиционной активности в РФ, санкции и контрсанкции.Директор НП «Союз машиностроительных предприятий Свердловской области» Андрей Бухмастов рассказал УрБК, что в 2017 году ситуация на уральских машзаводах кардинально не улучшилась.«Рост объемов производства есть. Но он достаточно скромный. Говорить о значительном улучшении ситуации не приходится. Скорее, наблюдается некоторая стабилизация. Для того, чтобы добиться качественного прорыва, свердловским предприятиям надо вернуться к процессу техперевооружения, который начинался еще в 2012 году. Кроме того, необходимо решать проблему дефицита квалифицированных кадров и проводить «омолаживание» штата. В принципе, этот процесс начался. Однако он идет недостаточно быстрыми темпами», — считает Андрей Бухмастов.По его мнению, в наиболее сложной ситуации оказались предприятия энергетического машиностроения. В последние годы их финансовые и производственные показатели снижаются. Это может быть связано с тем, что российские энергетики стали реже закупать профильное оборудование.Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев также считает проблему нехватки кадров одной из самых острых в промышленности.«Спрос на обучение инженерным специальностям крайне низок, несмотря на их востребованность. Все почему-то мнят себя сотрудниками банков и юридических контор, сидящих в чистом и светлом офисе. Работать в инженерном КБ, лить сталь или точить детали на станке никто особо не спешит. В итоге на многих производствах на позициях инженеров, рабочих, мастеров трудятся люди весьма преклонного возраста, согласные работать за очень невысокую зарплату», — сообщил Алексей Коренев.Как отмечают эксперты, говорить о поступательном развитии уральской промышленности пока не приходится. В текущей экономической ситуации лучше всего себя чувствуют предприятия, которые ориентируются на экспортные поставки и на выполнение гособоронзаказа. Финансовое положение всех остальных промышленных организаций, как правило, оставляет желать лучшего.